Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Sekolah Kurang Meja, KDM: Langsung Kirim!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |20:07 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi siap mengirim meja untuk sekolah yang kekurangan. (Foto: RCTI).
A
A
A

BANDUNG - Ribuan siswa di Jawa Barat mulai menjalankan kebijakan baru Gubernur Dedi Mulyadi yaitu masuk lebih pagi pada pukul 06.30 WIB. Salah satunya terlihat di SMA Negeri 1 Bandung.

Selain masuk pagi, sejumlah sekolah juga menjalankan instruksi agar kapasitas siswa ditambah menjadi 50 anak per kelas. Namun kebijakan ini membawa dampak. 

Pantauan di lapangan pada Senin (14/7/2025), banyak siswa terlambat masuk sekolah. Adapun mengenai penambahan jumlah siswa per kelas, puluhan siswa baru tidak kebagian meja belajar.

Mendengar laporan itu, Gubernur Dedi Mulyadi meminta Sekda segera mengirim meja tambahan juga penambahan AC untuk kelas yang diisi lebih dari 40 siswa.

“Pokoknya gini, kekurangan kursi tinggal lapor aja ke sekda dan ke gubernur dan ke kepala pendidikan. Kita penuhi enggak usah nunggu APBD ya, Pak. yang AC aja kita bayarin,” ujar Dedi. 

Dia meminta kebijakan penambahan siswa dalam rombongan belajar tidak dipersoalkan lantaran jelas bisa menjadi solusi masalah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement