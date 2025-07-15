Sekolah Kurang Meja, KDM: Langsung Kirim!

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi siap mengirim meja untuk sekolah yang kekurangan. (Foto: RCTI).

BANDUNG - Ribuan siswa di Jawa Barat mulai menjalankan kebijakan baru Gubernur Dedi Mulyadi yaitu masuk lebih pagi pada pukul 06.30 WIB. Salah satunya terlihat di SMA Negeri 1 Bandung.

Selain masuk pagi, sejumlah sekolah juga menjalankan instruksi agar kapasitas siswa ditambah menjadi 50 anak per kelas. Namun kebijakan ini membawa dampak.

Pantauan di lapangan pada Senin (14/7/2025), banyak siswa terlambat masuk sekolah. Adapun mengenai penambahan jumlah siswa per kelas, puluhan siswa baru tidak kebagian meja belajar.

Mendengar laporan itu, Gubernur Dedi Mulyadi meminta Sekda segera mengirim meja tambahan juga penambahan AC untuk kelas yang diisi lebih dari 40 siswa.

“Pokoknya gini, kekurangan kursi tinggal lapor aja ke sekda dan ke gubernur dan ke kepala pendidikan. Kita penuhi enggak usah nunggu APBD ya, Pak. yang AC aja kita bayarin,” ujar Dedi.

Dia meminta kebijakan penambahan siswa dalam rombongan belajar tidak dipersoalkan lantaran jelas bisa menjadi solusi masalah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

(Zen Teguh)