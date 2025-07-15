Gerbang Sekolah Digembok karena Siswa Tak Lulus SPMB

TANGERANG SELATAN - Petugas gabungan Satpol PP membongkar paksa gerbang masuk SMPN 17 dan SMAN 6 Tangerang Selatan, Banten, yang disegel warga sekitar. Menggunakan gunting besi dan kapak, petugas membongkar dua gembok besar dan rantai yang melilit gerbang, Senin (14/7/2025) pagi.

Pembongkaran dilakukan agar siswa dapat masuk sekolah dan mengikuti pelajaran. Untuk diketahui, gerbang masuk sekolah ini sebelumnya disegel warga sekitar. Mereka mengamuk karena ada siswa tidak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru (SPMB).

Pembongkaran sempat berlangsung dramatis. Petugas Satpol PP terlihat kesulitan karena gembok sangat kokoh. Hingga akhirnya datang tokoh masyarakat di kawasan itu menyerahkan anak kunci.

Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan menyatakan sebelumnya telah dilakukan mediasi antara warga dan Pemkot Tangsel terkait hal ini. Dengan dibukanya akses masuk menuju sekolah, siswa akhirnya bisa mengikuti hari petama tahun ajaran baru.





(Zen Teguh)