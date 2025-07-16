Dua Bulan Menjabat, Ketua RT Gen Z Cor Jalan Kampung

Sahdan Arya Maulana viral karena menjadi ketua RT dari kalangan Gen Z. Dia baru berumur 19 tahun. (Foto: RCTI).

JAKARTA - Ketua RT berusia remaja 19 tahun viral di media sosial usai membuat gebrakan berupa memperbaiki jalan secara swadaya di kawasan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Aksi itu dilakukan meski baru menjabat dua bulan.

Sahdan Arya Maulana, sang ketua RT, mendatangkan truk molen untuk perbaikan dan pengecoran jalan di kawasan Rawa Badak. Jalan sepanjang 100 m ini kerap kebanjiran sehingga sering rusak dan harus diperbaiki. Aksi ini dilakukan karena ini akses jalan utama warga.

Selain memperbaiki jalan, ketua RT dari Gen Z ini juga memasang kamera CCTV dan melakukan kerja bakti dengan anggaran swadaya masyarakat. “Jadi kita selama dua bulan ini tidak pernah ngambil biaya sepersen pun, sama sekali, tidak ada dari pemerintah,” kata Syahdan, dikutip Rabu (16/7/2025).

Siapa sangka aksi Pak RT Sahdan viral hingga mendapatkan apresiasi dari wali kota Jakarta Utara. Ia bersama dua pengurus RT lainnya diajak minum kopi bersama di kantor wali kota.





(Zen Teguh)