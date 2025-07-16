Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE RCTI

Dua Bulan Menjabat, Ketua RT Gen Z Cor Jalan Kampung

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |17:30 WIB
Sahdan Arya Maulana viral karena menjadi ketua RT dari kalangan Gen Z. Dia baru berumur 19 tahun. (Foto: RCTI).
A
A
A

JAKARTA - Ketua RT berusia remaja 19 tahun viral di media sosial usai membuat gebrakan berupa memperbaiki jalan secara swadaya di kawasan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Aksi itu dilakukan meski baru menjabat dua bulan.

Sahdan Arya Maulana, sang ketua RT, mendatangkan truk molen untuk perbaikan dan pengecoran jalan di kawasan Rawa Badak. Jalan sepanjang 100 m ini kerap kebanjiran sehingga sering rusak dan harus diperbaiki. Aksi ini dilakukan karena ini akses jalan utama warga.

Selain memperbaiki jalan, ketua RT dari Gen Z ini juga memasang kamera CCTV dan melakukan kerja bakti dengan anggaran swadaya masyarakat. “Jadi kita selama dua bulan ini tidak pernah ngambil biaya sepersen pun, sama sekali, tidak ada dari pemerintah,” kata Syahdan, dikutip Rabu (16/7/2025). 

Siapa sangka aksi Pak RT Sahdan viral hingga mendapatkan apresiasi dari wali kota Jakarta Utara. Ia bersama dua pengurus RT lainnya diajak minum kopi bersama di kantor wali kota. 


 

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement