Pembongkaran Lapak PKL Ricuh

BOGOR - Emak-emak pemilik kios dan warung makan mengamuk saat petugas Satpro PP melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Terminal Cibinong, Kota Bogor. Dia geram petugas tebang pilih saat melakukan pembongkaran.

Meski mendapat perlawanan dari pemilik kios, petugas Satpol PP tak mundur. Mereka merobohkan 23 bangunan liar semipermanen, dikutip Jumat (18/7/2025).

Bangunan liar ini sudah berdiri dari puluhan tahun lalu. Masih sudah beberapa kali dilakukan penertiban, bangunan itu kembali dibangun. Para PKL hanya bisa pasrah menyaksikan bangunan warungnya dibongkar paksa dengan alat berat.





(Zen Teguh)