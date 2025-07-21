Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE MNCTV

Bungee Fly Tawarkan Olahraga dengan Sensasi Melayang

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |11:28 WIB
Olahraga bungee fly semakin diminati karena gerakannya yang unik, namun efektif membakar kalori berlebih. (Foto: MNCTV).
A
A
A

JAKARTA – Olahraga jadi salah satu cara mewujudkan gaya hidup sehat. Beragam olahraga bermunculan mampu menyalurkan energi dan membakar kalori berlebih. Bungee fly, salah satu olahraga yang wajib dicoba.

Sebelum menggunakan perlengkapan bungee, peserta latihan wajib melakukan pemanasan. Diiringi musik yang menyenangkan, adrenalin peserta pun semakin terpacu.

Menggunakan tali kekang yang dilengkapi dengan gasper pelepas cepat dan bantala di sekitar pinggang, peserta olahraga ini langsung merasakan sensasi melayang. Tidak asal bergerak atau seperti terbang, ada teknik-teknik tertentu yang dipelajari dalam olahraga ini.

“Pasti pasti ada teknik-teknik tertentu. Itu sudah saya pelajari juga di Milan, which is sebenarnya Bungee fly itu termasuk kayak coreo dance ya. Tapi kan enggak semua bisa dance ya gitu. Jadi di situ masuk bungee fly, itu juga termasuk fitness. Jadi banyak gerakan teknik-teknik seperti terbang, seperti muter, push up, itu semua ada tekniknya,” kata Master Coach Bungee Fly sekaligus pemilik Kaloria Studio Nita Wibowo, dikutip Senin (21/7/2025).

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement