Bungee Fly Tawarkan Olahraga dengan Sensasi Melayang

JAKARTA – Olahraga jadi salah satu cara mewujudkan gaya hidup sehat. Beragam olahraga bermunculan mampu menyalurkan energi dan membakar kalori berlebih. Bungee fly, salah satu olahraga yang wajib dicoba.

Sebelum menggunakan perlengkapan bungee, peserta latihan wajib melakukan pemanasan. Diiringi musik yang menyenangkan, adrenalin peserta pun semakin terpacu.

Menggunakan tali kekang yang dilengkapi dengan gasper pelepas cepat dan bantala di sekitar pinggang, peserta olahraga ini langsung merasakan sensasi melayang. Tidak asal bergerak atau seperti terbang, ada teknik-teknik tertentu yang dipelajari dalam olahraga ini.

“Pasti pasti ada teknik-teknik tertentu. Itu sudah saya pelajari juga di Milan, which is sebenarnya Bungee fly itu termasuk kayak coreo dance ya. Tapi kan enggak semua bisa dance ya gitu. Jadi di situ masuk bungee fly, itu juga termasuk fitness. Jadi banyak gerakan teknik-teknik seperti terbang, seperti muter, push up, itu semua ada tekniknya,” kata Master Coach Bungee Fly sekaligus pemilik Kaloria Studio Nita Wibowo, dikutip Senin (21/7/2025).

(Zen Teguh)