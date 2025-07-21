Korban Pembunuhan Berantai Dimakamkan

PADANG PARIAMAN – Jenazah dua korban pembunuhan berantai diserahkan oleh rumah sakit dan langsung dimakamkan keluarga. Sementara itu reka ulang kasus pembunuhan sadis seorang wanita hamil yang jasadnya ditemukan di perkebunan singkong digelar polisi.

Jenazah Septia Adinda, satu dari tiga korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh tersangka Satria Juha alias Wanda tiba di rumah duka di Lubuk Alung Padang Pariaman, Sumatera Barat. Usai disalatkan, jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga.

Ratusan orang turut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Keluarga pun tidak bisa menahan kesedihannya selama prosesi pemakaman. Sebelumnya, selain Septia Adinda, jenazah Siska Oktavia Rosdi juga sudah diserahkan ke keluarga dan dimakamkan. Keduanya berasal dari Padang Pariaman.

Untuk diketahui, ada tiga korban pembunuhan berantai yang dilakukan tersangka Wanda. Selain Septia Adinda dan Siska Oktavia Rusdi, adik Gustiana yang berasal dari Pasaman juga dibunuh pelaku. Jenazah ketiga korban sudah diserahkan pihak Rumah Sakit Bayangkara Padang ke pihak keluarganya Kamis pekan lalu (17/7/2025).





(Zen Teguh)