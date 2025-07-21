Tragis, Remaja Tewas dalam Tawuran di Ciracas

Satu remaja tewas kena sabetan senjata tajam dalam tawuran di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (17/7/2025) malam. (Foto: MNCTV).

JAKARTA – Beredar rekaman video amatir warga menunjukkan aksi tawuran antarkelompok remaja di Jalan Taruna Jaya, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Tampak kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam jenis celurit berukuran besar.

Nahas, dalam aksi tawuran pada Kamis (17/2025) tersebut, seorang remaja berinisial MI 18 tahun tewas usai terkena sabetan senjata tajam pada bagian punggung.

Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap pelaku penganiayaan, JF, 17 tahun dan provokator AH, 17 tahun. Senjata tajam yang digunakan pelaku berhasil disita polisi di kediaman pelaku.

Diketahui aksi tawuran tersebut terjadi hanya karena saling ejek dan mencari jati diri. Kemudian kedua kelompok berjanjian melalui media sosial. Kini polisi gencar melakukan patroli di sejumlah titik rawan saat situasi sepi untuk mencegah terjadinya aksi tawuran warga.





(Zen Teguh)