Perahu Eretan Andalan Warga Pinggiran

Perahu eretan masih jadi andalan warga di sekitar Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. (Foto: RCTI)

JAKARTA - Di tengah kemegahan infrastruktur Ibu Kota, perahu eretan masih dimanfaatkan warga untuk penyeberang di bantaran Kalicagak antara Kapuk Muara dengan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyak warga yang memilih menggunakan perahu eretan karena lebih efisien.

Bagaimana suasana kehidupan di sana? Jurnalis Naura Syafika melaporkan.

“Dan bisa dilihat pemirsa untuk warga yang menyebrang ini penuh sekali dengan kendaraan roda dua. Sekali menyeberang ini kita untuk perahunya bisa membawa 10 hingga 13 kendaraan roda dua, dan tidak hanya kendaraan roda dua saja yang bisa dibawa oleh perahu eret ini ada gerobak yang juga bisa ikut ditampung,” ujarnya

“Dan juga pastinya untuk warga yang di sini kenapa memilih menggunakan perahu eret untuk menyeberang dikarenakan ini dapat memangkas perjalanan mereka dari 10 hingga 15 menit hanya menggunakan uang Rp2.000. Cepat sekali, tidak sampai dua menit kita sudah sampai,” kata dia.





(Zen Teguh)