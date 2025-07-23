HOME TV SCOPE RCTI

Perahu Eretan Andalan Warga Pinggiran

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |15:19 WIB
Perahu eretan masih jadi andalan warga di sekitar Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Di tengah kemegahan infrastruktur Ibu Kota, perahu eretan masih dimanfaatkan warga untuk penyeberang di bantaran Kalicagak antara Kapuk Muara dengan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyak warga yang memilih menggunakan perahu eretan karena lebih efisien. 

Bagaimana suasana kehidupan di sana? Jurnalis Naura Syafika melaporkan.

“Dan bisa dilihat pemirsa untuk warga yang menyebrang ini penuh sekali dengan kendaraan roda dua. Sekali menyeberang ini kita untuk perahunya bisa membawa 10 hingga 13 kendaraan roda dua, dan tidak hanya kendaraan roda dua saja yang bisa dibawa oleh perahu eret ini ada gerobak yang juga bisa ikut ditampung,” ujarnya

“Dan juga pastinya untuk warga yang di sini kenapa memilih menggunakan perahu eret untuk menyeberang dikarenakan ini dapat memangkas perjalanan mereka dari 10 hingga 15 menit hanya menggunakan uang Rp2.000. Cepat sekali, tidak sampai dua menit kita sudah sampai,” kata dia.


 

(Zen Teguh)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
