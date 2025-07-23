HOME TV SCOPE RCTI

Susah Cari Kerja, Masih Kena Tipu

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |15:29 WIB
Susah Cari Kerja, Masih Kena Tipu
Tiga pelaku penipuan bermodus pemberi lowongan pekerjaan ditangkap polisi. (Foto: RCTI).
JAKARTA - Demi mendapatkan pekerjaan puluhan orang di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi rela menyetor uang ratusan juta ke yayasan fiktif bermodus penyalur kerja. Tiga pelaku sindikat penipuan dan penggelapan berkedok lowongan kerja ini pun ditangkap.

Melalui yayasan fiktif ketiga pelaku menipu puluhan pencari kerja. Modusnya pelaku menawarkan lawangan kerja kepada korban di kawasan industri Bekasi. Namun korban diminta setor Rp5 juta sebagai uang administrasi. K

“Pokoknya susah dijelasin. Sulit sekali nyari kerja di Cikarang ini,” kata Ahmad, salah satu korban penipuan, Selasa (22/7/2025).

Penyelidikan polisi, total korban sementara ini 29 orang dengan kerugian mencapai Rp250 juta.

Kasus ini terungkap atas laporan salah satu korban. Sulitnya mencari kerja menjadi celah bagi sindikat penipuan untuk memperdaya para korban termasuk para sarjana pencari kerja.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
