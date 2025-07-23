Susah Cari Kerja, Masih Kena Tipu

JAKARTA - Demi mendapatkan pekerjaan puluhan orang di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi rela menyetor uang ratusan juta ke yayasan fiktif bermodus penyalur kerja. Tiga pelaku sindikat penipuan dan penggelapan berkedok lowongan kerja ini pun ditangkap.

Melalui yayasan fiktif ketiga pelaku menipu puluhan pencari kerja. Modusnya pelaku menawarkan lawangan kerja kepada korban di kawasan industri Bekasi. Namun korban diminta setor Rp5 juta sebagai uang administrasi. K

“Pokoknya susah dijelasin. Sulit sekali nyari kerja di Cikarang ini,” kata Ahmad, salah satu korban penipuan, Selasa (22/7/2025).

Penyelidikan polisi, total korban sementara ini 29 orang dengan kerugian mencapai Rp250 juta.

Kasus ini terungkap atas laporan salah satu korban. Sulitnya mencari kerja menjadi celah bagi sindikat penipuan untuk memperdaya para korban termasuk para sarjana pencari kerja.