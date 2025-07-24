Terbongkar! Motif Pembuat Video Mesum di Stadion Pakansari

Pembuat konten sejoli mesum di Stadion Pakansari akhirnya minta maaf karena terbukti video itu hanya setingan. (Foto: RCTI).

BOGOR - Video sejoli mesum di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, memicu gaduh usai diunggah oleh seorang content creator. Namun setelah diselidiki, pembuat dan penggugah video ternyata mengaku kejadian itu hanya setingan untuk konten di akun media sosialnya.

Video mesum di Stadion Pakansari pertama kali diunggah oleh seorang creator konten dengan nama akun BSQUI. Dalam video, dua sejoli terlihat berbuat mesum di tengah gelapnya stadion.

Aksi mesum dalam video itu pun memicu keresahan, terutama bagi warga yang kerap berolahraga di stadion tersebut. Belakangan aksi mesum itu palsu belaka. BSQUI sengaja membuat video tersebut agar viral. Mereka pun akhirnya minta maaf.

Pemkab Bogor mengimbau warga untuk melapor jika menemukan aksi tak senonoh di sekitar Stadion Pakansari. Untuk diketahui, dalam unggahan Instagram Melapor Pak Bupati, Stadion Pakansari kini berbenah. Banyak lampu penerangan berbeda dengan unggahan milik akun BMQUI beberapa waktu lalu.





(Zen Teguh)