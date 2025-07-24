Pesan Tegas Prabowo untuk Perwira Remaja TNI dan Polri

Presiden Prabowo melantik ribuan perwira remaja TNI dan Polri di Istana Merdeka, Rabu (23/7/2025). (Foto: RCTI).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Prabowo berpesan ke para perwira remaja TNI Polri untuk siap mati demi rakyat Indonesia.

Sebanyak 2.000 perwira remaja TNI Polri dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Prabowo dalam upacara Prasetya Perwira di halaman Istana Merdeka. Mereka terdiri atas 827 perwira remaja dari akademi militer, 433 perwira remaja akademi angkatan laut, 293 perwira rememaja akademi Angkatan Udara, dan 447 perwira remaja akademi kepolisian.

Prabowo mengingatkan pengabdian penuh dari para perwira remaja TNI dan Polri untuk rakyat Indonesia. Bahkan Prabowo juga berpesan ke para perwira remaja untuk siap mati bagi Indonesia.

“Kedaulatan bangsa, kehormatan bangsa, keselamatan rakyat ada di pundakmu, dinantikan oleh rakyat,” ucap Presiden.





(Zen Teguh)