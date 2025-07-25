Mengapa Diplomat Arya Daru ke Rooftop Gedung Kemlu?

Diplomat Arya Daru terekam CCTV naik ke rooftop gedung Kemlu malam sebelum dia ditemukan tewas pada Selasa (8/7/2025). (Foto: MNCTV).

JAKARTA - Polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Arya Daro Pangayunan. Sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV di atap (rooftop) gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam pada Senin (7/7/2025) malam.

Rekaman CCTV mengungkap Arya sempat berada di area rooftop lantai 12 gedung Kemlu pada malam sebelum kematiannya. Dia terlihat membawa dua buah tas. Namun saat turun, dia tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut.

Mengapa kematian diplomat muda itu tak kunjung terungkap? Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah ahli.

Arya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (8/7/2025). Dia tewas dengan kondisi bagian kepala tertutup plastik dan dilakban. Hingga saat ini polisi belum mengumumkan penyebab kematian Arya, apakah dibunuh atau sebab lain.





(Zen Teguh)