Polisi Selingkuh Digerebek Istri Sah

Brigadir IM, anggota Polsek Tanjung Balai Utara, Sumatera Utara digerebek istri ketika berada di rumah selingkuhannya. (Foto: RCTI).

TANJUNG BALAI – Drama perselingkuhan melibatkan oknum anggota kepolisian kembali terjadi. Kali ini di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Brigadir IM, anggota Polsek Tanjung Balai Utara digerebek istrinya ketika sedang di rumah selingkuhan.

Penggerebekan ini melibatkan tim Propam Polres Tanjung Balai. Semula istri Brigadir IM curiga terhadap suaminya. Dia menduga IM selingkuh.

Hingga suatu ketika dia mendapat informasi suaminya sedang di rumah perempuan yang diduga selingkuhan tersebut di Kecamatan Datuk Bandar, Selasa (22/7/2025) lalu. Bersama anggota Propam dia menggerebek IM.

Namuh perempuan pemilik rumah sempat mengelak. Dia membantah menjadi perempuan simpanan. Karena curiga, penggeledahan dilakukan ke dalam rumah. Brigadir IM ternyata sedang sembunyi di kamar.

Mereka pun segera digelandang ke Mapolres Tanjung Balai untuk menjalani pemeriksaan. Sang istri sah mendesak agar Brigadir IM mendapat sanksi atas tindakannya.





(Zen Teguh)