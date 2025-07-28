HOME TV SCOPE RCTI

Polisi Usut Ricuh Pengajian Rizieq Shihab

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |12:52 WIB
Polisi Usut Ricuh Pengajian Rizieq Shihab
Pengajian Rizieq Shihab di Pemalang, Jawa Tengah, Rabu (23/7/2025) malam lalu berakhir ricuh. (Foto: RCTI)
PEMALANG - Pengajian akbar yang menghadirkan Rizieq Shihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu (23/7/2025) malam berujung ricuh. Polisi kini sedang menyelidiki peristiwa yang membuat 10 orang terluka itu.

Kericuhan pengajian dipicu bentrakan dua kelompok yakni Front Persaudaraan Islam (FPI) dengan ormas Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI‑LS) di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan. Ormas PWI semula menolak pengajian tersebut dan mencoba membubarkan massa.

Aksi itu mendapat perlawanan FPI. Bentrokan fisik pun tak terhindarkan. Salah satu korban merupakan anggota polisi yang terkena lemparan benda keras. Korban luka lantas dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan.

Kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, mengatakan, bentrok terjadi saat ceramah memperingati Muharram. Peristiwa ini terjadi saat rombongan Rizieq memasuki lokasi tablig akbar.

Sementara itu Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kasus ini masih didalami. Karena itu, kata dia, penyebab awal terjadinya bentrok belum bisa disimpulkan. 

(Zen Teguh)

