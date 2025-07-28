Polisi Terima Hasil Labfor Diplomat Kemlu, Apa Isinya?

JAKARTA - Petugas Polda Metro Jaya menerima hasil laboratorium forensik (labfor) terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta.

“Untuk hasil lapor sudah keluar. Nanti akan disampaikan pada rekan-rekan pada rilis ya. Mohon waktu,” kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak, dikutip Senin (28/7/2025).

Arya ditemukan tewas di kamar kosnya, kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (8/7/2025) dengan kondisi mengenaskan. Kepalanya tertutup plastik dan dilakban. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kematian Arya, apakah dibunuh atau bunuh diri.

Dalam penyelidikan, polisi menemukan tas yang sempat dibawa Arya di rooftop Gedung Kemlu pada malam sebelum dia ditemukan meninggal. Kendati demikian, polisi belum mendapatkan ponsel milik diplomat yang pernah terlibat penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut.

Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar kos, kantor kemlu, maupun pusat perbelanjaan. Namun, ponsel tersebut belum berhasil ditemukan.





