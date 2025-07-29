Pikap Terbalik, Puluhan Emak-Emak Terluka

Mobil pikap yang membawa puluhan emak-emak berangkat pengajian terbalik di Bangkalan, Jawa Timur. (Foto: RCTI).

BANGKALAN - Kecelakaan mobil terjadi di Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Senin (28/7/2025). Mobil pikap membawa puluhan emak-emak terguling karena tak kuat menanjak.

Mobil pikap itu sedang dalam perjalanan menuju lokasi pengajian. Diduga kuat kendaraan tidak layak jalan serta kelebihan beban muatan. Teriakan histeris, kepanikan, dan tangis pecah saat evakuasi dilakukan.



Warga sebelumnya sempat mengingatkan agar muatan pikap dikurangi. Namun rombongan tetap nekat berangkat. Saat melintasi jalan menanjak, pikap mulai tersendat. Ujungnya, kendaraan mendadak berjalan mundur lalu terbalik. Setidaknya 20 orang terluka dalam kejadian ini.

Korban luka ringan dibawa ke puskesmas setempat, sementara yang luka parah dibawa ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, Bangkalan. Hasil pemeriksaan, salah satu korban mengalami gegar otak berat dan harus menjalani operasi.

Polisi mengimbau agar kejadian serupa tak terulang lebih baik menggunakan kendaraan yang memang layak untuk jalan.





(Zen Teguh)