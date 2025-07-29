HOME TV SCOPE RCTI

Terlalu! Pegawai Dishub Curi Uang di Kotak Amal

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |18:35 WIB
Pegawai Dishub Kabupaten Bojonegoro babak-belur dihajar warga karena curi uang di kotak amal musala. (Foto: RCTI).
BOJONEGORO – Tindakan pegawai dinas perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini benar-benar keterlaluan. DA, ditangkap warga setelah tertangkap basah mencuri uang dari kotak amal di musala pasar. Warga yang murka pun menghajarnya bertubi-tubi hingga DA babak-belur.

Kejadian tersebut berlangsung usai salat isya, Senin (28/7/2025). Menurut keterangan warga, DA melompat pagar pasar dari sisi selatan lantas masuk ke musala. Warga curiga ketika DA mengarah ke kotak amal. Benar saja, pegawai dishub itu mulai mencuri uang dalam kotak.

Dari hasil interogasi warga, pelaku juga mengakui telah melakukan pencurian di beberapa lokasi lain dalam area pasar. Dia mengaku pernah mencuri uang dari kotak toilet umum serta sejumlah lapak milik pedagang.

Menurut warga, selama enam bulan terakhir telah terjadi lima kali pencurian uang di kotak amal musala pasar tersebut. Aksi DA pun diduga berkaitan dengan rangkaian pencurian sebelumnya. Setelah ditangkap warga, DA langsung diserahkan ke Polsek Kota Bojonegoro untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 


 

(Zen Teguh)

