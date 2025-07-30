Viral! Siswa PKL Diserang Gerombolan Pelajar di Lebak

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |16:48 WIB
Viral! Siswa PKL Diserang Gerombolan Pelajar di Lebak
Siswa SMKN 1 Pandeglang yang sedang PKL di sebuah bengkel Cibadak tiba-tiba diserang pelajar lain. (Foto: RCTI).
LEBAK - Seorang pelajar nyaris jadi korban pengeroyokan gerombolan pelajar lain di Lebak, Banten. Melihat kejadian tersebut, warga pun menghalau pelaku dan mengamankan satu sepeda motor milik mereka.

Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, tampak gerombolan pelajar tiba-tiba menyerang siswa PKL yang tengah berdiri di depan bengkel. Tidak diketahui motif penyerangan tersebut.

Siswa PKL itu belakangan diketahui bernama Fikri, siswa SMKN 1 Pandeglang. Karena hendak dikeroyok, dia pun melarikan diri ke salah satu lapak pedagang di sekitar lokasi. 

Kondisi tersebut lantas memantik reaksi warga yang kemudian mendatangi para gerombolan pelajar. Hal itu pun membuat mereka kocar-kacir hingga salah satu kendaraan yang digunakan terpaksa ditinggalkan karena ketakutan.


 

.

(Zen Teguh)

