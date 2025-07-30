Polisi Gerebek Rumah Pengoplosan Gas

Polisi menggerebek rumah yang dijadikan tempat operasi gas oplosan di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. (Foto: MNCTV).

BOGOR – Tim Reserse Kriminal Polsek Cileungsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah ini dijadikan tempat pengoplosan gas elpiji (LPG) bersubsidi.

Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat informasi adanya aktivitas ilegal di lokasi tersebut. Saat digerebek, petugas mendapati praktik pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung gas non-subsidi ukuran 12 kilogram yang dilakukan di bagian belakang rumah.

Seorang terduga pelaku berinisial JT diamankan saat tengah melakukan aksinya, sementara satu pelaku lainnya berinisial JF berhasil melarikan diri.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kilogram, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kilogram, 16 pipa besi yang telah dimodifikasi, alat suntik, sebuah freezer, serta satu unit mobil pikap.

“Rumah tersebut digunakan untuk melakukan pengoplosan gas. Selain tabung gas, kami juga mengamankan satu buah freezer yang digunakan untuk membuat es batu, yang kemudian ditempelkan ke tabung gas 12 kilogram,” ujar Kapolsek Cileungsi Kompol Edison, dikutip Rabu (30/7/2025).

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun. Polisi masih memburu jaringan pengoplos gas LPG bersubsidi lainnya di wilayah Bogor dan sekitarnya.

(Zen Teguh)