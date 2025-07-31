BBM Langka, Warga Antre di SPBU hingga Pingsan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |11:50 WIB
BBM Langka, Warga Antre di SPBU hingga Pingsan
Pasokan BBM di Jember, Lumajang dan sekitarnya tersendat buntut penutupan jalur di kawasan Gumitir. (Foto: RCTI)
LUMAJANG – Belum usai krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Jember, kini kelangkaan juga terjadi di wilayah tetangganya, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Warga terpaksa mengantre berjam-jam di sejumlah SPBU demi mendapatkan BBM jenis pertalite yang sulit diperoleh sejak dua hari terakhir.

Tak hanya warga Lumajang, sebagian warga dari Jember juga turut mengantre di SPBU wilayah Lumajang lantaran stok BBM di daerah mereka habis. Diduga, kelangkaan BBM di Lumajang dan Jember terjadi akibat dampak dari penutupan jalur Jember–Banyuwangi, yang menyebabkan keterlambatan distribusi pasokan BBM.

Pantauan di Jember pada Senin (28/7/2025), antrean panjang BBM nyaris berujung kericuhan. Perkelahian antara sesama warga yang mengantre karena kelelahan hampir pecah, namun berhasil dilerai oleh warga lain yang juga tengah mengantre. 

Bahkan, salah seorang warga dilaporkan pingsan akibat terlalu lama menunggu. Beruntung, warga sekitar segera memberikan pertolongan.

Kelangkaan BBM di Jember telah terjadi di hampir seluruh SPBU sejak beberapa hari terakhir. Situasi ini diduga sebagai imbas dari kemacetan parah yang terjadi di jalur pantura.

(Zen Teguh)

