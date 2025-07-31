Mengenang Kwik Kian Gie, Ekonom Pengkritik Orde Baru

JAKARTA – Sejumlah tokoh kehilangan atas kepergian Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) periode 1999–2000, Kwik Kian Gie. Kwik meninggal dunia pada Senin malam (28/7/2025) dalam usia 90 tahun.

Jenazah Kwik disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sejumlah tokoh nasional tampak hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie turut hadir dan mengenang Kwik sebagai sosok ekonom berintegritas tinggi yang berani mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang dinilainya terlalu liberal.

"Beliau adalah ekonom yang tidak hanya melihat angka-angka, tapi juga berpihak pada kepentingan rakyat," ujar Jimly.

Selain itu, tiga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni Yasonna Laoly, Ahmad Basarah, dan Rony Talapessy, turut melayat ke rumah duka. Mereka hadir sebagai utusan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Megawati diketahui memiliki kedekatan khusus dengan almarhum, yang pernah menjabat sebagai menteri dalam kabinetnya. “Kita mengenal Pak Kwik sebagai seorang nasionalis sejati, ekonom andal, dan berpihak pada rakyat,” kata Yasonna.





(Zen Teguh)