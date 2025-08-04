Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE MNCTV

Cari Berkah, Warga Berebut 2 Ton Apem di Sleman 

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |11:55 WIB
Ribuan warga berebut dua ton apem dalam tradisi saparan Ki Ageng Wonolelo di Sleman, DIY. (Foto: MNCTV).
A
A
A

SLEMAN – Ribuan warga memadati pelataran Dusun Wonolelo, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, untuk mengikuti tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo, Sabtu (2/8/2025). Mereka berebut kue apem yang dipercaya membawa berkah, terutama jika berhasil mendapatkan apem yang telah diberi doa.

Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian upacara adat Saparan Ki Ageng Wonolelo yang digelar setiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Apem-apem tersebut disebarkan dari atas menara setinggi 10 meter oleh para petugas ke segala arah, memicu antusiasme warga yang berebut dan saling dorong demi mendapatkan bagian.

“Tentu saja berharap berkah, rezekinya lancar, usahanya maju, dan hidup lebih sukses,” ujar Indri, salah satu warga yang ikut berebut apem.

Tradisi ini diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada Ki Ageng Wonolelo, tokoh penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Sebelum prosesi rebutan apem, sekitar dua ton apem terlebih dahulu diarak keliling kampung dalam prosesi kirab oleh puluhan santri dan tokoh agama. Selain apem, beberapa pusaka dan peninggalan milik Ki Ageng Wonolelo juga turut diarak.


 

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement