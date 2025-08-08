Tiket Tambahan Undangan Upacara HUT ke-80 RI Diserbu 142.000 Pendaftar

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 06 Oktober 2025 |19:28 WIB
Tiket tambahan mengikuti upacara HUT ke-80 RI di Istana diserbu pendaftar.
JAKARTA –  Tiket tambahan untuk menghadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan penurunan bendera Merah Putih di Istana Merdeka diserbu masyarakat. Sedikitnya 142.000 pendaftar berebut mendapatkan tiket tambahan tersebut.

“Kami mohon maaf karena ketersediaan tempat yang sangat terbatas. Kami akan memberi kesempatan kembali kepada masyarakat yang belum mendapatkan,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sementara itu, calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dalam upacara HUT ke-80 RI terus menjalani latihan intensif.

Latihan ini menjadi momentum awal bagi para calon paskibraka nasional untuk saling mengenal, membangun kekompakan, serta mematangkan kesiapan fisik dan mental menjelang upacara 17 Agustus di Istana Merdeka. Latihan dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Agustus. Para calon paskibraka akan terus digembleng agar tampil optimal saat detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI.

Paskibraka dibagi menjadi dua regu, yakni tim pengibar dan tim penurun bendera. Meski baru pertama kali menjalani latihan gabungan, para peserta menunjukkan kekompakan dan keseriusan dalam setiap gerakan. 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
