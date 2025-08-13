Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE GTV

Rekonstruksi 88 Adegan Pembunuhan Brigadir Nurhadi di Lombok

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |19:07 WIB
Polisi menggelar rekonstruksi penganiayaan yang menewaskan Brigadir Nurhadi. (Foto: GTV).
A
A
A

LOMBOK - Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Nurhadi, anggota Polda Nusa Tenggara Barat yang tewas di kolam renang villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tiga tersangka yakni Kompol Yogi, Ipda Haris, dan Misri dihadirkan dalam rekonstruksi ini.

Total 88 adegan diperagakan di tiga lokasi, yaitu Pelabuhan Senggigi, Pasar Swalayan, dan sebuah vila di Gili Trawangan. Polisi juga menghadirkan ahli bela diri untuk melakukan simulasi penganiayaan.

“Jadi, ada dua ahli, yaitu ahli forensik dan ahli bela diri. Jadi mereka menyesuaikan antara kira-kira apa dugaan yang menjadi perbuatan dari terduga pelaku melakukan pembunuhan misalnya proses mencekik, memukul dan yang lain terhadap korban,” kata Yan Mangandar, kuasa hukum Misri, dikutip Rabu (13/8/2025).

Menurut polisi, rekonstruksi ini menggambarkan secara terang peristiwa yang terjadi pada 16 April 2025. Dari luka yang ada pada tubuh korban diduga tersangka utama menggunakan cincin saat menganiaya korban. Namun, polisi belum mengungkap motif penganiayaan.

Sebelumnya, Brigadir Nurhadi ditemukan tewas dengan luka patah tulang lidah dan leher di sebuah vila di Gili Trawangan, Lombok Utara. Korban meninggal dunia di dalam kolam renang diduga dianiaya saat berpesta dengan dua seniornya dan seorang perempuan yang diduga pekerja seks komersial.

(Zen Teguh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement