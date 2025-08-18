HOME TV SCOPE MNCTV

Sorak-sorai Warga Meriahkan Lomba Panjat Pinang di Kalimalang

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |17:04 WIB
Warga memeriahkan aneka lomba kemerdekaan di Kalimalang, Jakarta Timur, Minggu (17/8/2025). (Foto: MNCTV).
JAKARTA – Ratusan warga antusias menyaksikan lomba panjat pinang di aliran Kalimalang, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur, Minggu (17/8/2025). Begitu peluit dibunyikan panitia, setiap tim langsung menunjukkan kemampuannya memanjat batang pinang untuk meraih hadiah di puncak.

Para peserta terlihat kesulitan lantaran batang pinang yang licin. Meski banyak yang gagal dan tercebur ke sungai, semangat mereka tidak surut dan terus mencoba kembali. Sorakan serta dukungan penonton membuat suasana semakin meriah.

Tak hanya diikuti orang dewasa, anak-anak pun ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Hadiah yang diperebutkan beragam, mulai dari barang elektronik, sepeda, hingga uang tunai. Bahkan, Wakil Presiden Republik Indonesia menyediakan hadiah utama berupa tiga unit sepeda motor listrik.

Tradisi lomba panjat pinang di Kalimalang ini diketahui telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan tersebut juga dimaknai sebagai sarana silaturahmi warga sekaligus perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

(Zen Teguh)

