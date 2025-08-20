Ngeri! Begini Detik-Detik Apartemen City Park Terbakar

Apartemen City Park di Cengkareng, Jakarta Barat, terbakar pada Selasa (19/8/2025) malam. (Foto: GTV).

JAKARTA - Kebakaran melanda Apartemen City Park Lantai 11, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (19/8/2025) malam. Insiden ini menyebabkan sedikitnya empat orang terluka.

Menurut Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta, korban luka dilarikan ke RS Budha Tzu Chi Cengkareng.

Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi segera berupaya melokalisasi api agar tidak merembet ke unit lainnya. Dalam proses evakuasi, sempat terdengar teriakan minta tolong dari seorang warga.

Seorang petugas keamanan apartemen harus dievakuasi ke rumah sakit setelah tak sadarkan diri akibat menghirup asap saat membantu menyelamatkan penghuni.

Menurut keterangan saksi mata, api diduga berasal dari salah satu kamar yang dihuni seorang lansia. Kebakaran terjadi ketika penghuni sedang memasak, dan diduga dipicu kebocoran gas elpiji.

(Zen Teguh)