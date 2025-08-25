HOME TV SCOPE MNCTV

Saling Serang dengan Batu, Tawuran Pelajar Dibubarkan Warga

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 25 Agustus 2025 |12:12 WIB
Aksi tawuran antarpelajar kembali terjadi di Jalan Merbabu, Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah. (Foto: MNCTV).
BOYOLALI - Aksi tawuran antarpelajar kembali terjadi di Jalan Merbabu, Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah. Video amatir warga merekam dua kelompok pelajar saling melempar batu hingga merusak fasilitas umum dan kendaraan.

Dalam rekaman terlihat sebuah sepeda motor milik salah satu kelompok pelajar rusak akibat lemparan batu. Tak hanya itu, sebuah mobil juga ikut menjadi sasaran lemparan. Warga yang resah kemudian mengusir kedua kelompok agar menghentikan aksi tawuran yang meresahkan.

Polisi yang tiba di lokasi berhasil mengamankan sejumlah pelajar. Saat ditangkap, beberapa di antara mereka diketahui telah mengonsumsi minuman keras. Para pelajar tersebut kemudian diberi peringatan keras dan diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing.

Polisi mengimbau para pelajar untuk tidak mengulangi perbuatannya serta meminta peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus dalam aksi kekerasan di jalanan.

(Zen Teguh)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
