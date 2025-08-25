Saling Serang dengan Batu, Tawuran Pelajar Dibubarkan Warga

Aksi tawuran antarpelajar kembali terjadi di Jalan Merbabu, Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah. (Foto: MNCTV).

BOYOLALI - Aksi tawuran antarpelajar kembali terjadi di Jalan Merbabu, Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah. Video amatir warga merekam dua kelompok pelajar saling melempar batu hingga merusak fasilitas umum dan kendaraan.

Dalam rekaman terlihat sebuah sepeda motor milik salah satu kelompok pelajar rusak akibat lemparan batu. Tak hanya itu, sebuah mobil juga ikut menjadi sasaran lemparan. Warga yang resah kemudian mengusir kedua kelompok agar menghentikan aksi tawuran yang meresahkan.

Polisi yang tiba di lokasi berhasil mengamankan sejumlah pelajar. Saat ditangkap, beberapa di antara mereka diketahui telah mengonsumsi minuman keras. Para pelajar tersebut kemudian diberi peringatan keras dan diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing.

Polisi mengimbau para pelajar untuk tidak mengulangi perbuatannya serta meminta peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus dalam aksi kekerasan di jalanan.

(Zen Teguh)