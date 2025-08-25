HOME TV SCOPE GTV

Perempuan Histeris Tepergok Selundupkan Sabu di Mulut

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 25 Agustus 2025 |12:21 WIB
Perempuan Histeris Tepergok Selundupkan Sabu di Mulut
Perempuan yang coba menyelundupkan sabu ke dalam lapas Sukabumi ditangkap petugas lapas. (Foto: GTV).
SUKABUMI – Seorang ibu rumah tangga berusia 39 tahun histeris saat ditangkap petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Perempuan tersebut kedapatan berusaha menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas.

Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan sabu di dalam mulutnya. Barang haram itu rencananya akan diserahkan kepada salah satu warga binaan yang tengah menjalani hukuman di dalam lapas.

Petugas berhasil menyita sabu seberat 5 gram yang dikemas dalam plastik klip kecil dan dibungkus menggunakan plester luka.

“Kecurigaan timbul saat pemeriksaan. Petugas kami, Ibu Amel, tidak menyerah begitu saja dan memaksa pelaku mengeluarkan semua barang yang disembunyikan di tubuhnya. Ternyata dalam mulutnya ditemukan narkoba yang diduga sabu,” ujar Kepala Lapas Nyomplong Budi Hariono, dikutip Senin (25/08/2025).

Akibat perbuatannya, pelaku langsung digiring ke Mapolres Sukabumi Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.


 

(Zen Teguh)

