Wapres Gibran Jenguk Korban Bentrok Massa di RSCM dan RS Pelni

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 01 September 2025 |12:24 WIB
Wapres Gibran menjenguk korban luka akibat demo massa Jakarta di RSCM dan RS Pelni. (Foto: MNCTV).
JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Rumah Sakit Pelni, Jakarta, tempat perawatan korban bentrok massa yang terjadi pada 28 Agustus lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran menjenguk dua orang korban. Salah satunya adalah Umar Amiruddin, seorang pengendara ojek online yang mengalami luka akibat bentrokan. Gibran sempat menanyakan kondisi kesehatan korban serta mendengarkan penuturan Umar mengenai situasi saat kejadian.

Selain menyapa dan memberikan perhatian, Gibran juga menenangkan para korban. Dia meminta mereka untuk beristirahat agar segera pulih. Sementara itu, imbas dari unjuk rasa di Jakarta, layanan bus Transjakarta sempat berhenti beroperasi. Fasilitas yang mengalami kerusakan kini tengah diperbaiki agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal.

(Zen Teguh)

Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
