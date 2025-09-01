Di Mana Ahmad Sahroni saat Rumah Dijarah Massa?

JAKARTA - Ratusan orang menggeruduk kediaman anggota DPR dari Partai NasDem Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (30/8/2025). Massa mulai berkumpul sejak pukul 16.30 WIB di depan rumah Sahroni setelah sebelumnya berkumpul di Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Massa lalu bergeser menuju kompleks perumahan anggota Dewan tersebut.

Warga setempat sempat berusaha menahan massa agar tidak masuk ke kompleks. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, warga tak bisa berbuat apa-apa. Kendati demikian, warga tetap mengingatkan agar aksi dilakukan tanpa anarkistis. Nama Ahmad Sahroni sebelumnya ramai diperbincangkan warganet lantaran pernyataannya yang dianggap melecehkan terkait kenaikan tunjangan anggota Dewan.

Sementara itu, sejumlah bangkai kendaraan roda empat terlihat hangus terbakar di depan Kantor Polres Metro Jakarta Timur. Beberapa kendaraan dan fasilitas kantor rusak akibat serangan massa pada Jumat malam. Sejumlah pemulung tampak mengais sisa barang berharga di sekitar lokasi.

Tidak hanya Polres Metro Jakarta Timur, lima polsek lain di wilayah Jakarta Timur turut menjadi sasaran massa, yakni Polsek Matraman, Polsek Duren Sawit, Polsek Ciracas, Polsek Cipayung, dan Polsek Pasar Rebo. Di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan orang juga mendatangi gedung DPRD untuk melihat kondisi bangunan serta kendaraan yang ikut terbakar saat unjuk rasa.

(Zen Teguh)