Halte Transjakarta Dirusak Massa, Pemprov DKI Gratiskan Tarif Sepekan

JAKARTA - Imbas unjuk rasa yang terjadi di Jakarta, puluhan halte Transjakarta rusak parah. Enam di antaranya bahkan hangus dan menyisakan puing akibat dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab saat kericuhan berlangsung.

PT Transjakarta mulai memulihkan layanan, dengan 75 rute kembali beroperasi pada Sabtu siang (30/8/2025). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak, termasuk halte yang terbakar akan diperbaiki. Menurutnya, perbaikan infrastruktur penting agar masyarakat bisa kembali beraktivitas normal.

“Di lapangan saya sudah mengecek, seperti halte Slipi 1 yang kondisinya cukup parah, juga di depan DPR RI, Semanggi, serta pos polisi yang terbakar. Semua harus segera diperbaiki karena kita tidak bisa menunggu lama,” ujar Pramono.

Sebagai bentuk kompensasi, Pemprov DKI akan menggratiskan tarif layanan Transjakarta selama satu minggu. Selain itu, pembenahan halte yang dirusak massa juga menjadi prioritas.





(Zen Teguh)