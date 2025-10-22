HOME TV SCOPE MNCTV

Karapan Sapi Piala Presiden Rusuh, Anggota Brimob Terluka Disabet Celurit

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |12:03 WIB
Karapan Sapi Piala Presiden Rusuh, Anggota Brimob Terluka Disabet Celurit
Karapan sapi di Bangkalan rusuh pada Minggu (19/10/2025) lalu. (Foto: MNCTV).
A
A
A

BANGKALAN – Suasana meriah ajang karapan sapi Piala Presiden di Stadion Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan, berubah menjadi tegang setelah terjadi kericuhan antarpendukung peserta di tengah jalur pacu, Minggu (19/10/2025).

Puluhan orang terlibat bentrokan dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk pagar pembatas jalur pacu dan kursi penonton. Kericuhan bermula pada babak final ketika salah satu peserta bersama pendukungnya memprotes keputusan panitia yang dianggap tidak adil.

Situasi semakin memanas ketika beberapa orang diketahui membawa senjata tajam. Seorang anggota Brimob terluka di bagian lengan akibat sabetan celurit saat berusaha menenangkan massa.

Petugas gabungan TNI dan Polri segera bertindak untuk mengendalikan keadaan. Beberapa orang dari salah satu kubu peserta berhasil diamankan di lokasi kejadian.

“Kejadian ini berawal dari ketidakpuasan terhadap keputusan panitia. Dalam insiden tersebut, satu anggota Brimob terluka, sementara pelaku sudah kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar salah satu perwira pengamanan dari Polres Bangkalan. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan peserta yang terlibat dalam kericuhan tersebut.

(Zen Teguh)

