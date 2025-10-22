Heboh, Biduan Dipukul Penonton Mabuk hingga Pingsan

GROBOGAN – Suasana hajatan di Kampung Jagalan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mendadak ricuh setelah seorang pria mabuk naik ke panggung. Tak cuma itu, pria itu lantas mengamuk dan memukul Riri Aprilia, penyanyi wanita yang tampil di acara itu, hingga pingsan.

Peristiwa itu terjadi ketika pelaku tiba-tiba naik ke panggung dan menampar korban di hadapan penonton. Gara-garanya, sang biduan menolak dipeluk. Aksi tersebut membuat suasana acara menjadi panik. Dibantu aparat keamanan, sejumlah warga segera mengevakuasi korban yang sempat pingsan ke Rumah Sakit Yakkum Purwodadi.

Namun, pelaku yang dalam kondisi mabuk berat masih berusaha mengejar korban sambil berteriak dan memaki meski sudah dicegah warga.

Menurut keterangan rekan korban, pelaku memukul wajah korban dua kali karena merasa tersinggung setelah korban menolak untuk dirangkul dan dipeluk.

“Permasalahannya berawal saat pelaku ingin memegang dan merangkul korban. Karena korban menolak, pelaku marah dan langsung memukul,” ujar Mamet, rekan korban, dikutip dalam tayangan Buletin iNews GTV, Selasa (22/10/2025).

Kerabat korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Grobogan, Jawa Tengah, untuk diproses lebih lanjut.

(Zen Teguh)