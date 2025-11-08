HOME TV SCOPE RCTI

Hamish Daud Laporkan Kasus Pencemaran Nama Baik ke Polisi

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |16:38 WIB
Selebritas Hamish Daud melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus pencemaran nama baik. (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sudah jatuh tertimpa tangga. Di tengah proses gugatan cerainya, aktor Hamish Daud kembali harus menghadapi guncangan terhadap reputasinya. Ia melaporkan sejumlah pihak ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

Hamish Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (6/11/2025) siang, didampingi oleh kuasa hukumnya. Kedatangannya bertujuan untuk menindaklanjuti laporan terkait pemberitaan dan konten di media sosial yang dinilai menyudutkan serta merugikan nama baiknya.

Saat ditemui awak media, Hamish enggan memberikan banyak komentar. Ia hanya memberikan jawaban singkat ketika ditanya mengenai kondisinya.

“Baik, alhamdulillah sehat,” ujar Hamish singkat.

Sementara itu, kuasa hukum Hamish, Sandi Arifin, menjelaskan bahwa kedatangan kliennya kali ini untuk melengkapi berkas serta bukti yang diminta oleh penyidik.

Kasus ini berawal dari beredarnya kabar di media sosial yang menyebut bahwa perusahaan milik Hamish Daud diduga tidak membayar gaji karyawannya. Hamish tidak membeberkan total kerugian yang dialami, namun menegaskan bahwa nama dan reputasinya telah tercemar akibat pemberitaan tersebut.

(Zen Teguh)

