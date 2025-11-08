Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE MNCTV

Roy Suryo Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Ini Pasal yang Menjerat

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |16:55 WIB
Roy Suryo Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Ini Pasal yang Menjerat
Polisi menetapkan delapan orang termasuk Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah palsu Jokowi, Jumat (7/11/2025). (Foto: MNCTV).
A
A
A

JAKARTA- Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Penetapan tersangka tersebut dibagi menjadi dua klaster, dengan masing-masing kelompok dijerat pasal berlapis, termasuk pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hal ini disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Pada klaster pertama, terdapat lima tersangka, yaitu Egi Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Muhammad Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis.

Kelima tersangka tersebut dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP, serta Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4), dan/atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE.

Sementara itu, pada klaster kedua, terdapat tiga tersangka, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan T. Fauzi Tiasuma.

Ketiganya dijerat dengan pasal tambahan terkait manipulasi data digital, antara lain Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1), serta pasal-pasal dalam UU ITE, yakni Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan/atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877/mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872/rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674/tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665/tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635/scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673/imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement