Wapres Gibran Dorong Kolaborasi RI-Afrika di CEO Forum 2025

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menghadiri Indonesia–Africa CEO Forum 2025 dan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sambutannya, Gibran menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo serta menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk memperluas kolaborasi strategis dengan negara-negara Afrika. Ia menyebut hubungan Indonesia dan Afrika memiliki fondasi historis yang kokoh sejak Konferensi Asia–Afrika pada 1955.

“Global growth must not only be strong but also fair and inclusive,” ujar Gibran dalam pidatonya, dikutip Senin (24/11/2024)..

Ia juga menyinggung kunjungan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, ke Indonesia beberapa pekan lalu sebagai bukti mendalamnya kerja sama kedua negara. Salah satu hasil pembahasan adalah kesepakatan bebas visa antara Indonesia dan Afrika Selatan.

“Both presidents agreed to have visa free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa and also to push trade and investment on agriculture and energy,” ucapnya.

Indonesia menyambut baik kebijakan bebas visa tersebut sebagai terobosan untuk mempercepat interaksi bisnis dan masyarakat antarnegara. Selain itu, peluang kolaborasi di sektor energi, industri pertahanan, teknologi, dan rantai pasok dinilai semakin penting dalam merespons dinamika ekonomi global.

(Zen Teguh)