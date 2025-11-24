Timur Kapadze Kandidat Paling Kuat Latih Timnas Indonesia?

JAKARTA - Salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia senior, Timur Kapadze, sudah mendarat di Jakarta. Pelatih asal Uzbekistan tersebut mengikuti ibadah Salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jumat (21/11/2025).

Kehadiran Kapadze di Jakarta tak dimungkiri langsung memicu kehebohan publik sepak bola nasional. Kehadirannya makin menguatkan spekulasi dia bakal mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Kapadze menyebut keberadaannya di Jakarta untuk berlibur, bukan untuk melakukan wawancara dengan PSSI. Namun, jika dipercaya menukangi skuad Garuda, Kapadze akan menerapkan filosofi sepak bola menyerang dengan gaya main menekan lawan yang selalu menjadi ciri khasnya.

Sementara itu PSSI mengakui telah mengantongi lima nama calon pelatih Timnas Indonesia. Kendati demikian, hingga kini federasi masih merahasiakan identitas mereka.

(Zen Teguh)