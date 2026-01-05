Detik-Detik Presiden Venezuela Nicolas Maduro Tiba di AS, Dikawal Pasukan Khusus

WASHINGTON DC - Pesawat yang mengangkut Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, tiba di Pangkalan Udara Nasional Stewart, New York pada Sabtu (3/1/2026) waktu setempat. Maduro mengenakan baju dan celana biru serta dikawal ketat pasukan khusus Amerika Serikat.

Maduro ditangkap pasukan militer AS atas perintah Presiden Donald Trump di kediamannya di Kota Caracas. Agen FBI tampak mengepung Maduro saat turun dari pesawat pemerintah AS dan mengawalnya di sepanjang landasan pacu.

Trump menyebut AS siap melancarkan serangan lanjutan dengan skala lebih besar apabila diperlukan. Meski operasi awal dinilai berhasil dan kemungkinan eskalasi dianggap kecil, Washington menegaskan tetap siap melakukan gelombang kedua jika situasi memburuk.





(Zen Teguh)