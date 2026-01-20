Banjir Rendam Pati, Bupati Sudewo Kena OTT KPK

Banjir merendam Pati, Pekalongan, Karawang dan beberapa wilayah Indonesia. (Fpto: RCTI)

PATI – Hujan deras beberapa hari menjadikan sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terendam banjir. Banjir juga meluas di lima kecamatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, serta Pekalongan, Jawa Tengah.

Pantauan RCTI, setidaknya hingga Senin (19/1/2026) kemarin, 136 desa di Pati terendam. Di beberapa titik, ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter. Namun, sebagian besar warga memilih bertahan.

Bupati Sudewo sempat meninjau wilayah banjir sebelum terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibat banjir, warga mulai terserang penyakit.





(Zen Teguh)