Tol Cipularang Dipadati Kendaraan jelang Imlek dan Ramadhan

JAKARTA - Arus kendaraan di Tol Cipularang mulai mengalami peningkatan menjelang perayaan Imlek dan awal Ramadhan. Berdasarkan pantauan Sabtu (14/2/2026), volume lalu lintas terpantau lebih padat dibandingkan hari biasa, terutama pada jam-jam tertentu.

Peningkatan ini dipicu oleh mobilitas masyarakat yang mulai melakukan perjalanan lebih awal, baik untuk libur Imlek maupun persiapan menyambut bulan suci Ramadhan. Petugas pun mengimbau pengendara untuk tetap berhati-hati dan mengantisipasi potensi kepadatan.





(Zen Teguh)