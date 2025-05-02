HOME TV SCOPE RCTI

30 Pelajar Pingsan saat Ikuti Upacara Hari Pendidikan Nasional di Jombang

Tim iNews TV , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |15:34 WIB
30 pelajar pingsan saat ikuti upacara Hari Pendidikan Nasional di Jombang. (Foto: RCTI)
JOMBANG – Sebanyak 30 pelajar pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Lapangan Pemkab Jombang, pada 2 Mei. Cuaca panas dan kondisi fisik yang belum dipersiapkan dengan baik menjadi penyebab utama terjadinya kejadian ini.

Petugas Satpol PP harus bolak-balik mengevakuasi pelajar yang pingsan, baik dengan tandu maupun digendong menuju tenda medis. Tim medis yang hadir juga kewalahan menangani banyaknya peserta yang terjatuh pingsan. Belum sarapan dan kelelahan akibat panasnya cuaca menjadi faktor utama yang membuat para pelajar tak kuat bertahan selama upacara.

Hingga upacara berakhir, total 27 pelajar berhasil dievakuasi karena pingsan akibat kondisi tersebut. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

