39 Pelajar Bermasalah Ikuti Pembinaan Karakter Ala Militer di Purwakarta

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |21:29 WIB
39 Pelajar Bermasalah Ikuti Pembinaan Karakter Ala Militer di Purwakarta
39 Pelajar Bermasalah Ikuti Pembinaan Karakter Ala Militer di Purwakarta. (Foto: ist)
PURWAKARTA – Sebanyak 39 pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat tampak memasuki kawasan Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (1/5) siang. Mereka akan menjalani pembinaan karakter selama 14 hari ke depan dalam program khusus hasil kerja sama antara Pemda Purwakarta dan TNI Resimen Armed 1.

Program ini digelar sebagai respons atas kekhawatiran terhadap kondisi moral pelajar saat ini, terutama yang terlibat dalam geng motor, tawuran, hingga aksi yang mengarah ke tindak kriminal. Pembinaan ini merupakan gelombang pertama dan akan difokuskan pada penguatan disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebangsaan.

Materi pembinaan disiapkan oleh TNI dan melibatkan berbagai unsur, termasuk psikolog dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh para orangtua siswa yang berharap anak-anak mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Program ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai menerapkan pelatihan semacam wajib militer bagi pelajar bermasalah sebagai upaya preventif terhadap kenakalan remaja. (Irwan/Dwinarto)

(Rani Hardjanti)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/626/3207877//mudik-Nedx_large.jpg
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/625/3207872//rudal-OQr5_large.jpg
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/627/3205674//tel_aviv-apeV_large.jpg
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/626/3205665//tni_siaga_1-mvAk_large.jpg
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/625/3202635//scope_pengamen-IxFa_large.jpg
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/625/3201673//imlek-ab2i_large.jpg
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
