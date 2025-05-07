HOME TV SCOPE RCTI

Syuting Perdana Preman Pensiun Season 10 Dimulai, Hadirkan Kejutan dan Pesan Moral

Tim iNews TV , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |13:38 WIB
Syuting perdana Preman Pensiun season 10 dimulai, hadirkan kejutan dan pesan moral. (Foto: RCTI)
BANDUNG – Setelah sukses dengan musim sebelumnya, sinetron Preman Pensiun kembali hadir dengan Season 10 dan telah memulai proses syuting perdana di dua lokasi ikonik Kota Bandung, Jawa Barat.

Syuting dilakukan di Rumah Rangginang, Jalan Gatot Subroto, dan Terminal Cicaheum, yang menjadi latar cerita baru dari para mantan preman yang kini beralih profesi. Season terbaru ini dijanjikan menyuguhkan banyak kejutan sekaligus pesan moral yang menyentuh, sebagaimana konsisten dihadirkan dalam setiap musim sebelumnya.

Empat pemain hadir dalam pengambilan gambar perdana di Rumah Rangginang, yaitu Abenk Marco sebagai Kang Cecep, Mega Seprida sebagai Bubun, Irma sebagai Puspa, dan Vivi sebagai Titik. Cerita akan dibuka dengan kisah Kang Cecep yang merintis usaha produksi rangginang setelah meninggalkan dunia premanisme.

“Setiap season pasti ada banyak kejutan dalam cerita. Tapi biar tetap jadi kejutan, saya tidak akan membocorkan alurnya. Biar penonton yang menilai sendiri nanti,” ujar Abenk Marco.

Mega Seprida juga berharap sinetron ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif. “Mudah-mudahan bisa menghibur masyarakat, dan selain tontonan juga jadi tuntunan, karena banyak pesan moralnya, khususnya bagi warga Bandung dan sekitarnya,” tuturnya.

MNC Pictures selaku rumah produksi optimistis Preman Pensiun 10 akan kembali menuai kesuksesan berkat konsistensinya menyuguhkan tayangan yang berkualitas. (Dwinarto)

(Tuty Ocktaviany)

Berita Terkait
Tol Cikatama Dibanjiri Kendaraan Pemudik, Macet Tak Terelakkan
Iran Terus Hujani Israel dengan Rudal Canggih, Sejjil Turut Dikerahkan
Gelombang Serangan Rudal Iran Bobol Iron Dome Israel, Langit Tel Aviv Membara
Perintah Darurat Panglima! Jenderal Agus Subiyanto Naikkan Status TNI ke Siaga 1, Ada Apa?
Detik-Detik Nyanyian Potong Bebek Angsa Akhiri Pelarian Buron Tawuran Berdarah
Pernak-Pernik Imlek di Petak 9, dari Rp10.000 sampai Rp1,5 Juta
Telusuri berita TV Scope lainnya
