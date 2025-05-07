Viral di Media Sosial, Rombongan Pengendara Moge Mengamuk Usai Kecelakaan

Kecelakaan melibatkan rombongan pengendara moge dan sebuah mobil pikap viral di media sosial/Foto: MNCTV

BANJARNEGARA – Sebuah insiden kecelakaan yang melibatkan rombongan pengendara motor gede (moge) dan sebuah mobil pikap viral di media sosial. Video amatir yang merekam momen tersebut menunjukkan salah satu pengendara moge yang mengamuk kepada sopir mobil pikap setelah kecelakaan terjadi di depan Pasar Ikan Purwonegoro, Banjarnegara.

Kecelakaan terjadi ketika salah satu pengendara moge sempat menyerempet mobil pikap yang datang dari arah berlawanan. Setelah mobil berhenti, sepeda motor kedua menabrak mobil tersebut, menyebabkan dua pengendara moge terluka.

Beberapa warga dan pengendara moge lain tampak berusaha menenangkan situasi yang tegang. Kasus ini kini tengah diselidiki oleh pihak Polres Banjarnegara. (Dwinarto)





