Advertisement
Advertisement
Advertisement
home RCTI MNCTV GTV
Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Tren
Okezone Radio
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME TV SCOPE MNCTV

Nenek 80 Tahun Asal Palembang Tetap Semangat Jalan Kaki untuk Naik Haji

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |17:11 WIB
Usia senja tak menghalangi semangat Pungut Patin Inang, nenek berusia 80 tahun asal Palembang/Foto: MNCTV
A
A
A

MADINAH – Usia senja tak menghalangi semangat Pungut Patin Inang, seorang nenek berusia 80 tahun asal Palembang, untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Dengan tubuh yang sudah bungkuk, ia tetap memilih berjalan kaki menuju ruang tunggu bus jemaah di Paviliun Keong Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, ketimbang naik mobil petugas.

Petugas haji dan wukkala yang menawarkan bantuan mobil golf car ditolaknya dengan halus. Ia lebih memilih berjalan kaki dengan wajah berseri, menyatu bersama rombongan jemaah lain menuju titik keberangkatan.

Nenek Pungut yang telah mendaftar haji sejak tahun 2012 itu berangkat seorang diri, karena sang suami telah lama meninggal dunia. Ia menceritakan, biaya hajinya berhasil dikumpulkan dari hasil mencicil tabungan, yang disisihkan dari pekerjaannya sebagai pengasuh anak.

Selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, ia bertekad akan memanjatkan doa untuk keluarganya, serta memohon ampunan atas segala dosa, di Madinah dan Mekkah. (Dwinarto)


 

(Fetra Hariandja)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lintas iNews MNCTV Haji tv scope
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement