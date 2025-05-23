Razia Manusia Silver di Makassar Ricuh

MAKASSAR- Razia manusia silver dan anak jalanan yang digelar petugas Satpol PP Kota Makassar di Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Sulawesi Selatan, berbuntut ricuh. Ketika petugas datang, sejumlah anak jalanan melawan saat hendak diamankan besama keluarganya.

Para anak jalanan ini melawan dengan melempari batu hingga melepas anak panah ke arah petugas. Laporan tim Liputan iNews, mereka juga memanggil keluarganya yang tak jauh dari lokasi untuk melawan petugas.

Kendati demikian petugas tak surut. Dari lokasi, apparat Satpol PP mengamankan barang bukti busur dan panah. Razia ini merupakan kegiatan rutin yang digelar saat POL PP lantaran aktivitas mereka sudah mengganggu dan meresahkan pengguna jalan.

(Zen Teguh)