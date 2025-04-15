Remaja Putri 13 Tahun di Pasar Rebo Diduga Diculik Tetangga Baru, Polisi Lakukan Penyelidikan

JAKARTA – Seorang remaja putri berusia 13 tahun bernama Eva Thalita Zahra dilaporkan hilang dan diduga menjadi korban penculikan oleh tetangga barunya di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku diketahui baru seminggu menempati rumah kontrakan yang berada persis di samping rumah orangtua korban.

Aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV, yang memperlihatkan seorang pria berjalan kaki meninggalkan permukiman bersama korban. Berdasarkan keterangan keluarga, pelaku sebelumnya telah dua kali mengajak korban keluar rumah. Pertama, untuk membeli makanan, dan yang kedua menjanjikan baju baru.

Kepada keluarga, pria tersebut sempat berhasil meyakinkan bahwa ia tidak berniat jahat karena mengantar korban pulang setelah ajakan pertamanya. Namun pada ajakan kedua, korban tidak kunjung kembali ke rumah selama tiga jam. Kecurigaan pun muncul dan warga mendobrak rumah kontrakan pelaku, yang ternyata telah kosong dan semua barang dibawa kabur.

Diduga kuat pelaku telah merencanakan penculikan sejak awal. Ia tidak memberikan identitas diri kepada pemilik kontrakan dan belum membayar uang sewa. Kasus ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur.

Saat terakhir terlihat, Eva mengenakan kemeja kotak-kotak hitam putih, jilbab pink, celana jeans biru, dan sepatu sandal hitam. Pelaku dicirikan sebagai pria berusia sekitar 40 tahun, bertubuh tegap. Masyarakat yang melihat keberadaan keduanya diminta menghubungi keluarga di nomor 0882 9110 7490. (Dwinarto)

